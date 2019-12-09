Гильерме: меня очень рано сравнивать с Яшиным или Дасаевым

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, как он принял решение о принятии российского гражданства.



«В 2007 году, когда я переехал в Россию, в профессиональном плане я был счастлив, ведь получил возможность играть в Европе. Исполнилась моя детская мечта. Но адаптация была очень тяжёлой: другая культура, другой климат. К тому же в первые два года у меня было много травм. Но, слава Богу, я не сдавался, хотел сделать карьеру в России. И у меня получилось.



Понял, что полюбил Москву и Россию, когда выучил русский. После трёх с половиной лет уже понимал людей и чуть-чуть говорил. Стало намного легче жить здесь. Если знаешь язык, люди сразу принимают тебя по-другому.



Не скажу, что было сложно принять решение о принятии российского гражданства. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за всё, что она сделала для меня.



Чувствую ли я себя продолжателем славных традиций таких голкиперов, как Лев Яшин, Ринат Дасаев? Это очень большая ответственность. Сравнивать меня с такими великими вратарями… Не знаю, очень рано. То, что они сделали для футбола, для страны, не сравнить ни с чем. Я просто хотел сделать так, чтобы в России не чувствовали, будто сборной не хватает вратаря», — приводит слова Гильерме официальный сайт УЕФА.

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