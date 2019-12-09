«Наполи» согласовал контракт с Гаттузо

«Наполи» договорился об условиях контракта с Дженнаро Гаттузо, утверждает Football Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку Ди Марцио.

По данным источника, тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев. На посту главного тренера «Наполи» Гаттузо сменит Карло Анчелотти, который будет отправлен в отставку даже в том случае, если клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в группе Е, набрав девять очков.

Последним клубом 41-летнего Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5-м месте.