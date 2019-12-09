«Васко да Гама» интересуется Дугласом Сантосом
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию, сообщает Clobo Esporte.
По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован клуб «Васко да Гама». Отмечается, что на данный момент представители Дугласа Сантоса сомневаются в возможности скорого возвращения защитника на родину.
Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Контракт бразильского защитника с петербургским клубом рассчитан на пять лет, до 2024 года. В текущем сезоне Сантос принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Дуглас Сантос: «Зенит» готов прервать неприятную полосу в выездных матчах ЛЧ
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