«Васко да Гама» интересуется Дугласом Сантосом

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию, сообщает Clobo Esporte.



По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован клуб «Васко да Гама». Отмечается, что на данный момент представители Дугласа Сантоса сомневаются в возможности скорого возвращения защитника на родину.



Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Контракт бразильского защитника с петербургским клубом рассчитан на пять лет, до 2024 года. В текущем сезоне Сантос принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.



Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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