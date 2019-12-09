Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
«Лично для меня дисквалификация России на четыре года — это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
- 9 декабря 2019
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