Гильерме не прилетел в Мадрид на матч с «Атлетико»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Голкипер в Мадрид не прилетел.
В Испанию «Локомотив» прибыл в следующем составе:
вратари Медведев, Коченков;
защитники Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев;
полузащитники Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов;
нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 11 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Московский клуб, набрав 3 очка в 5 турах группового этапа, располагается на четвёртом месте в группе D. У «Атлетико» в активе 7 очков, команда Диего Симеоне занимает второе место.
- 9 декабря 2019
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