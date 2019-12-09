Гильерме не прилетел в Мадрид на матч с «Атлетико»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Голкипер в Мадрид не прилетел.

В Испанию «Локомотив» прибыл в следующем составе:

вратари Медведев, Коченков;

защитники Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев;

полузащитники Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов;

нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 11 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Московский клуб, набрав 3 очка в 5 турах группового этапа, располагается на четвёртом месте в группе D. У «Атлетико» в активе 7 очков, команда Диего Симеоне занимает второе место.