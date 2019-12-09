Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вальверде — об отсутствии Месси в заявке «Барселоны»: это внутреннее дело клуба

Вальверде — об отсутствии Месси в заявке «Барселоны»: это внутреннее дело клуба
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал комментировать отсутствие нападающего Лионеля Месси в заявке каталонской команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Это внутреннее дело клуба. Тренер принимает решения в зависимости от того, что в данный момент нужно команде. Мы провели матч в субботу вечером и, учитывая то, что ждёт нас впереди, приняли такое решение. Остальное — внутренние дела команды. В прошлом сезоне мы провели две встречи с „Интером“ без Месси, и смогли навязать борьбу», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019