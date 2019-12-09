Вальверде — об отсутствии Месси в заявке «Барселоны»: это внутреннее дело клуба

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал комментировать отсутствие нападающего Лионеля Месси в заявке каталонской команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».



«Это внутреннее дело клуба. Тренер принимает решения в зависимости от того, что в данный момент нужно команде. Мы провели матч в субботу вечером и, учитывая то, что ждёт нас впереди, приняли такое решение. Остальное — внутренние дела команды. В прошлом сезоне мы провели две встречи с „Интером“ без Месси, и смогли навязать борьбу», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»