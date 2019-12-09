Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Мы должны выигрывать всегда. Три очка дадут нам квалификацию в Лигу Европы. Почему не получается в Лиге чемпионов последние годы? Я уже давно в клубе. Мы несколько раз не прошли дальше и не попали в Лигу Европы. Возможно, нам не хватало осознания нашей силы, менталитета. Нам нужно быть увереннее. Иногда нам просто не везло, как в Лейпциге.

У нас квалифицированные игроки и тренеры. Все готовы к игре. 30 футболистов готовы к конкуренции. Что касается «Зенита», то там выделяется Дзюба. Он очень хорош, но вообще у «Зенита» сильные футболисты на всех позициях. Дуглас Сантос? Да, тоже классный защитник. Его подключения и подачи опасны», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.