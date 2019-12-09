Х. Фирпо: Месси всегда будет делать хет-трики. Возможно, и в 38 лет

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо высказался о партнёре по каталонской команде, аргентинском нападающем Лионеле Месси.



«На мой взгляд, Жорди Альба — лучший партнёр Месси на поле. Они понимают друг друга без лишних слов, так как играют вместе на протяжении многих лет. Сейчас мы с Месси находимся на стадии знакомства. Соперничество с Альбой — это сложная задача, но я сделаю всё, что от меня зависит. Решение будет принимать тренер.



Месси только что выиграл шестой „Золотой мяч“. Не знаю, выиграет ли он ещё. Он лучший футболист в мире. Для меня большая честь играть с ним. Он всегда будет делать хет-трики. Возможно, и в 38 лет. Он постоянно доказывает, что является лучшим», — приводит слова Фирпо El Espanol.

Вальверде — об отсутствии Месси в заявке «Барселоны»: это внутреннее дело клуба