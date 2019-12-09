Огбонна открыл счёт в матче с «Арсеналом» при помощи рикошета. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» на 38-й минуте был открыт счёт. Отличился защитник хозяев Анджело Огбонна. После навеса в штрафную и ряда передач, итальянский футболист пробил головой по мячу и сумел забить гол в ворота «канониров» при помощи рикошета.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 46 очков в 16 матчах. В тройку лидеров также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).
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