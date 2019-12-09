Конте: «Интер» стал лучше с тех пор, как играл с «Барселоной» на «Камп Ноу»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы будем дураками, если хотя бы на мгновение подумаем, что не будем страдать, когда они будут владеть мячом. Но когда мяч будет у нас, то мы постараемся доставить им проблемы. „Барселона“ — это одна из четырёх или пяти команд, которые перед началом сезона ставят цель выиграть Лигу чемпионов. Это очень сильная команда. Они заняли первое место, поэтому будут играть без давления. Это может доставить нам сложности.

Два месяца прошло с тех пор, как мы играли на «Камп Ноу». С тех пор мы столкнулись с трудностями и стали лучше. Мы играли с «Барселоной» с мужеством и желанием, но проиграли из-за их нескольких хороших атак. Мы попытаемся оказать на них давление и уменьшить количество времени на своей половине поля", — приводит слова Конте Marca.

Матч «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.