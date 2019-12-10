Тренер «Монпелье»: когда Неймара бьют, он всё время плачет

Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян подверг критике бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара после матча 17-го тура чемпионата Франции (1:3).
«Стиль игры Неймара провоцирует соперников. Когда его бьют, он всё время плачет. Он является отличным футболистом. Жаль, что Неймар разозлился на всех в конце матча. Я сказал ему, что его команда победила. Он 63 раза отдал пас ближнему. Ему не стоило играть таким образом. Он сказал мне, что просто пасовался с партнёрами. Его действия не были неуважением, но так играть не нужно.
Неймар был немного на грани и вёл себя высокомерно. Я сказал ему, что он должен уважать других людей. Когда тебя боготворят, нужно пропагандировать правильные ценности. Его отношение видно с того момента, как он приехал во Францию. Он перегибает палку и заводит людей", — приводит слова Дер Закаряна Goal.
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