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Мартинелли сравнял счёт в матче с «Вест Хэмом». Видео

Мартинелли сравнял счёт в матче с «Вест Хэмом». Видео
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли сравнял счёт в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Форвард отличился на 60-й минуте ударом из пределов штрафной площади после передачи в исполнении защитника Зеада Колашинаца.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 46 очков в 16 матчах. В тройку лидеров также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).

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