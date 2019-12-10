Мартинелли сравнял счёт в матче с «Вест Хэмом». Видео

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли сравнял счёт в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Форвард отличился на 60-й минуте ударом из пределов штрафной площади после передачи в исполнении защитника Зеада Колашинаца.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 46 очков в 16 матчах. В тройку лидеров также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).