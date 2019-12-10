Обамеянг отличился ударом с лёта в матче с «Вест Хэмом». Видео

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 3:1, идёт 2-й тайм).



Форвард отличился на 66-й минуте, точно пробив с лёта после передачи в исполнении Николя Пепе.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 46 очков в 16 матчах. В тройку лидеров также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).