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«Арсенал» обыграл «Вест Хэм», выиграв впервые в последних 10 матчах

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм», выиграв впервые в последних 10 матчах
Футбол / Англия 0

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, которому ассистировали Иан Хассин и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Анджело Огбонна, которому ассистировал Пабло Форнальс. На 60-й минуте «канониры» восстановили равновесие, отличился Габриэл Мартинелли с передачи Зеада Колашинаца. На 66-й минуте «Арсенал» вывел вперёд Николя Пепе с передачи Пьер-Эмерика Обамеянга. Через несколько минут третий гол забил Обамеянг.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию из девяти матчах во всех турнирах.

«Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на 9-е место в АПЛ. «Вест Хэм Юнайтед» (16) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
09 декабря 2019, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Огбонна – 38'   1:1 Мартинелли – 60'   1:2 Пепе – 66'   1:3 Обамеянг – 69'
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