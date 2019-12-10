«Арсенал» обыграл «Вест Хэм», выиграв впервые в последних 10 матчах

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, которому ассистировали Иан Хассин и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Анджело Огбонна, которому ассистировал Пабло Форнальс. На 60-й минуте «канониры» восстановили равновесие, отличился Габриэл Мартинелли с передачи Зеада Колашинаца. На 66-й минуте «Арсенал» вывел вперёд Николя Пепе с передачи Пьер-Эмерика Обамеянга. Через несколько минут третий гол забил Обамеянг.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию из девяти матчах во всех турнирах.

«Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на 9-е место в АПЛ. «Вест Хэм Юнайтед» (16) — на 16-м месте.