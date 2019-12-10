Юнгберг: победа над «Вест Хэмом» очень много значит для игроков «Арсенала»

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», в котором «канониры» одержали гостевую победу со счётом 3:1.
«В первом тайме мы играли не лучшим образом, могли действовать быстрее. Во втором тайме я чувствовал, как соперник устал, а наши передачи становились точнее. Мы провели отличную игру.
Вы могли видеть их с поникшими головами. А теперь в раздевалке облегчение, все рады. Мы насладились сегодняшней игрой и продолжим работать завтра. Мы должны продолжать верить в себя.
Эта победа очень много значит для игроков. Я очень рад за них. Последние пару недель они жили под огромным давлением, и это чувствовалось в нашей игре. Мы должны были поверить в себя. Это приятное чувство. Побеждать намного приятнее, чем проигрывать. Но мы не должны увлекаться», — приводит слова Юнгберга Sky Sports.
«Арсенал» прервал безвыигрышную серию из девяти матчах во всех турнирах.
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