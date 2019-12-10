Рапино признана спортивной личностью 2019 года по версии Sports Illustrated
34-летняя футболистка сборной США Меган Рапино названа спортивной личностью года по версии Sports Illustrated.
Она стала четвертой женщиной в 66-летней истории премии, которая получила ее единолично.
Ранее Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2019 года среди женщин.
Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, Меган стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах.
Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка, являющаяся лесбиянкой, критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.
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