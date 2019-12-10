Юнгберг: Мартинелли как батарейка Duracell, никогда не устаёт

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг поделился впечатлениями от нападающего команды Габриэле Мартинелли после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1).

«Мартинелли был невероятен и сыграл просто отлично. Он напоминает мне батарейку Durаcell, которая никогда не устаёт.Александр Ляказетт — также потрясающий игрок, но мне пришлось сделать тяжёлый выбор сегодня и оставить его в запасе», — приводит слова Юнгберга ВВС.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах. Лондонский клуб поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в 16 турах. Следующий матч подопечные Фредрика Юнгберга проведут в гостях с бельгийским «Стандартом» в рамках Лиги Европы.