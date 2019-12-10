Мане может заменить Неймара в «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, руководство французского клуба изучает форварда сборной Сенегала в качестве приоритетного варианта на замену нападающему Неймару, который может уйти из «ПСЖ» летом следующего года. Утверждается, что «Ливерпуль» рассмотрит предложения по Мане от € 100 млн. Парижане, в свою очередь, хотят выручить за Неймара не менее € 200 млн. Также в список целей спортивного директора «ПСЖ» Леонарда входят защитник «Наполи» Калиду Кулибали и защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо.

Нынешний контракт Садио Мане с клубом из Ливерпуля действует до лета 2023 года. Сенегальский нападающий принял участие в 15 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.