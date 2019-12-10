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Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего команды Маркуса Рашфорда с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Очень легко сравнить Маркуса с Роналду. У обоих бешеный дриблинг, движение тела, характер. У нашего парня есть все шансы стать лучшим игроком в мире. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Я не хочу говорить о количестве его забитых мячей. Пока он создаёт и получает шансы бить по воротам, он будет забивать», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Маркус Рашфорд принял участие в 16 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Нападающий сборной Англии забил 10 голов и отметился 5 результативными передачами. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 24 очка в 16 турах чемпионата. Клуб отстаёт от четвёртого места на пять очков.

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