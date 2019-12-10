«Джедай не справился». Уткин — о сезоне «Локомотива» с Сёминым

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем сезоне «Локомотива» и главном тренере команды Юрие Сёмине.



«Юрий Павлович спёкся, к сожалению. Очень логичная история отставания «Локомотива» на финише сезона. Да, трудная кадровая ситуация, но он — аналоговое устройство в цифровом мире. Команда оказалась в этом году действительно сплочена. После матча за Суперкубок я говорил, что сейчас эту команду действительно трогать не надо, и сейчас бессмысленно говорить в ней о смене тренера. Потому что «Локомотив» стал командой-бандой.

Но оказалось, что она не стала больше ничем. Тот же самый результат в Лиге чемпионов, в чемпионате России закончена борьба, из Кубка клуб вылетел. Осталось полгода до конца сезона, и, скорее всего, уйдёт Миранчук. Если это не рассматривать как возможность какого-то переосмысления на пути к новому сезону и к новым задачам, то это как-то странно, то когда этот момент настанет? Сейчас в «Локомотиве» наступил момент для смены тренера. Джедай не справился, с этим ничего не поделаешь. Сейчас руководству нужно ответственно принимать решения. Будет новая команда, она будет обновляться. И либо этим занимается Сёмин, либо «спасибо», и нужно искать другого человека. И больше никак», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.