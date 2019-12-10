Перед Евро-2020 сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Российский футбольный союз (РФС) согласовал программу товарищеских матчей национальной сборной России перед финальной стадией чемпионата Европы 2020 года, который будут принимать 12 европейских городов. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта — с Молдавией. Также в рамках заключительного этапа подготовки к Евро-2020 у сборной России запланированы ещё две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу финальной стадии Евро-2020 будут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.