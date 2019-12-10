Ж. Мариу: предпочитаю остаться в «Локомотиве», чем вернуться в «Интер»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, высказался о ситуации со своим будущим.
«На переезд в Россию согласился очень быстро. В тот момент я находился в Италии и знал о позиции «Интера» в отношении меня. Поэтому искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов и заинтересована во мне. Всего два критерия, но очень важных. Я понимал: чтобы попасть на Евро-2020, мне нужно играть. Не было смысла менять «Интер» на другой клуб, где непонятно, буду я играть или окажусь в запасе.
Что дальше? Честно, я бы выбрал «Локомотив». Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочёл остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всём договоримся", — приводит слова Мариу Sport24.
- 10 декабря 2019
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:42
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:07
-
09:50
-
09:43
-
09:23
-
09:22
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
07:57
-
07:44
-
07:28
-
04:45
-
04:24
-
03:30
-
03:13
-
02:51
-
02:08
-
01:30
-
00:57
-
00:54
-
00:47
-
00:47
-
00:44