Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам перед ЧЕ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о соперниках своей команды по товарищеским матчам перед чемпионатом Европы 2020 года. Россияне в марте встретятся со Швецией и Молдавией, а в июне — с Польшей и Сербией.

«Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март — не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, ещё не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведём две встречи. Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьёвки. В связи с тем что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведём с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдавии, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведём с Сербией, тоже очень серьёзным соперником, который ещё ведёт борьбу за путёвку на чемпионат Европы. Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чём я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС", — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.