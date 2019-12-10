Источник: «Манчестер Юнайтед» получит средства на покупку Холанда и Сауля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получит средства на усиление команды в ближайшие трансферные окна.

Клуб намерен сохранить Сульшера в клубе, руководство готово полностью поддерживать главного тренера команды. Боссы манчестерского клуба признают, что Сульшеру нужно время, чтобы перестроить команду так, как он этого хочет. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен привлечь лучших игроков для команды, подписав двух-трёх полузащитников и нападающего.



Одним из вариантов в линию полузащиты клуб рассматривает хавбека мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, а приоритетным вариантом в нападение для «МЮ» остаётся форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд. Однако, как утверждает источник, оба этих варианта более вероятны летом следующего года.