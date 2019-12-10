Абрамович отказался продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб американскому инвестору и совладельцу бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодду Боэли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Тодд Боэли предложил сумму менее € 3 млрд, а это не устроило российского бизнесмена, однако переговоры ещё не завершены и могут быть продолжены через определённое время. Также ранее была информация, что Абрамович не стал продавать клуб предпринимателю из Великобритании.
Роман Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году за € 150 млн. У клуба начался самый успешный период в истории. В течение этого времени лондонский клуб 5 раз становился чемпионом Англии, 5 раз становился обладателем Кубка Англии и дважды выигрывал Суперкубок Англии. Также «Челси» стал первым лондонским клубом, выигравшим Лигу чемпионов.
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