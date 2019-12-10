Дзюба — лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из 10 лучших игроков первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, набравший 315 очков. В тройке лучших также оказались защитник ЦСКА Марио Фернандес (313 очков) и полузащитник «Краснодара» Вандерсон (312).

В топ-10 также попали Вячеслав Караваев («Зенит») — 312 очков, Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 311, Алексей Миранчук («Локомотив») — 309, Дуглас Сантос («Зенит») — 309, Магомед Оздоев («Зенит») — 308, Никола Влашич (ЦСКА) — 307, Самуэль Жиго («Спартак») — 307.

По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых – «Краснодар» – отстаёт на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34).