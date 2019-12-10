«Манчестер Сити» вступил в борьбу с «Челси» за Аке

«Манчестер Сити» включился в борьбу с «Челси» за защитника «Борнмута» Натана Аке. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщалось ранее, руководство «Челси» выделит Лэмпарду внушительную сумму на январские трансферы. Клуб хочет усилить позиции центрального защитника и рассматривает Натана Аке в качестве приоритетного варианта. Сумма отступных представителя сборной Нидерландов составляет € 50 млн. Текущее соглашение защитника с «Борнмутом» рассчитано до лета 2022 года.

Но «Манчестер Сити» также претендует на защитника, особенно после травмы Эмерика Ляпорта и ухода из команды Венсана Компани. Главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола заявлял, что при возможности клуб может усилиться несколькими игроками, хоть это и будет проблематично сделать в середине сезона.

Натан Аке принял участие в 16 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, забив один гол и отметившись одной результативной передачей.