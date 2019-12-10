Марадона упал во время матча своей команды. После игры он расплакался

Главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую домашнюю победу своей команды при нём. В матче 16-го тура чемпионата Аргентины подопечные 59-летнего специалиста оказались сильнее «Сентраль Кордобы». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Во время встречи, эмоционально реагируя на один из эпизодов, Марадона не смог устоять на ногах и упал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После окончания матча наставник «Химнасии и Эсгримы» во время интервью журналистам расплакался.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Под руководством Марадоны «Химнасия и Эсгрима» сыграла 11 матчей, одержала 4 победы, раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Победа над «Сентраль Кордобой» стала первой домашней для команды под руководством легенды аргентинского футбола.