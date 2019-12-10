Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марадона упал во время матча своей команды. После игры он расплакался

Марадона упал во время матча своей команды. После игры он расплакался
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую домашнюю победу своей команды при нём. В матче 16-го тура чемпионата Аргентины подопечные 59-летнего специалиста оказались сильнее «Сентраль Кордобы». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Во время встречи, эмоционально реагируя на один из эпизодов, Марадона не смог устоять на ногах и упал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После окончания матча наставник «Химнасии и Эсгримы» во время интервью журналистам расплакался.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Под руководством Марадоны «Химнасия и Эсгрима» сыграла 11 матчей, одержала 4 победы, раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Победа над «Сентраль Кордобой» стала первой домашней для команды под руководством легенды аргентинского футбола.

Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019