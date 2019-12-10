Дзюба может сняться в детской комедии

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба может принять участие в детской комедии «Я не Дзюба». Об этом сообщает RNS.

Кинокомпания «ДжемСтудия» обратилась в Фонд кино с просьбой о финансировании детской комедии «Я не Дзюба», где одну из ролей может сыграть сам форвард питерской команды. Презентация проекта прошла на официальном сайте Фонда кино.

Режиссер фильма Леонид Пляскин рассказал, что фильм рассказывает историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. Герою выпадает возможность играть как его кумир, нападающий Артём Дзюба, но при условии, если он внушительно потеряет в весе.

В этом сезоне Артём Дзюба принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. 31-летний нападающий забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.