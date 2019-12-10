Болельщик угрожал 16-летней судье во время матча изнасилованием
Скандалом завершился матч одной из региональных испанских лиг на острове Фуэртевентура между командами «Чилегуа» и «Хандиа».
Под занавес встречи на поле началась потасовка между игроками двух команд. В это время к 16-летней помощнице главного арбитра на линии спустился с трибуны один из болельщиков. Фанат начал угрожать судье расправой. Этот факт главный арбитр встречи Джонатан Алмейда Эспино отразил в протоколе.
«Один из фанатов спустился с трибуны и начал угрожать и оскорблять ассистента: „Если я поймаю тебя, то изнасилую! Я сломаю тебе лицо! Я намерен тебя наказать“. Его сдержали несколько игроков. Они предложили болельщику уйти и заткнуться», — приводит слова Эспино из протокола El Mundo.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В Англии матч между детскими командами завершился массовой дракой
- 10 декабря 2019
-
15:38
-
15:23
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:58
-
14:31
-
14:21
-
13:49
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:42
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:07
-
09:50
-
09:43
-
09:23
-
09:22
-
08:44
-
08:35
-
08:30
Партнерский контент