Болельщик угрожал 16-летней судье во время матча изнасилованием

Скандалом завершился матч одной из региональных испанских лиг на острове Фуэртевентура между командами «Чилегуа» и «Хандиа».

Под занавес встречи на поле началась потасовка между игроками двух команд. В это время к 16-летней помощнице главного арбитра на линии спустился с трибуны один из болельщиков. Фанат начал угрожать судье расправой. Этот факт главный арбитр встречи Джонатан Алмейда Эспино отразил в протоколе.

«Один из фанатов спустился с трибуны и начал угрожать и оскорблять ассистента: „Если я поймаю тебя, то изнасилую! Я сломаю тебе лицо! Я намерен тебя наказать“. Его сдержали несколько игроков. Они предложили болельщику уйти и заткнуться», — приводит слова Эспино из протокола El Mundo.

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