5 лучших сейвов 15-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 сейвов 15-го тура английской Премьер-лиги.
Пятёрку лучших сейвов открывает голкипер «Астон Виллы» Том Хитон, который спас свою команду от удара со штрафного удара нападающего «Челси» Виллиана (1:2).
Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер не позволил забить полузащитнику «Лестера» Харви Барнсу, пробивавшему с близкого расстояния после прострела в штрафную площадь (0:2).
Страж ворот «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу оставил свои ворота в неприкосновенности после отличного удара нападающего «Вест Хэма» Пабло Форнальса (2:0).
Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка продемонстрировал классную реакцию после удара головой в исполнении игрока «Шеффилд Юнайтед» Оливера Макбарни (2:0).
Замыкает список прыжок в самый угол ворот голкипера «Брайтона» Мэтью Райана, не позволивший отличиться нападающему «Арсенала» Габриэлу Мартинелли (2:1).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
- 10 декабря 2019
-
15:23
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:58
-
14:31
-
14:21
-
13:49
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:42
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:07
-
09:50
-
09:43
-
09:23
-
09:22
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
07:57