5 лучших сейвов 15-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 сейвов 15-го тура английской Премьер-лиги.

Пятёрку лучших сейвов открывает голкипер «Астон Виллы» Том Хитон, который спас свою команду от удара со штрафного удара нападающего «Челси» Виллиана (1:2).

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер не позволил забить полузащитнику «Лестера» Харви Барнсу, пробивавшему с близкого расстояния после прострела в штрафную площадь (0:2).

Страж ворот «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу оставил свои ворота в неприкосновенности после отличного удара нападающего «Вест Хэма» Пабло Форнальса (2:0).

Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка продемонстрировал классную реакцию после удара головой в исполнении игрока «Шеффилд Юнайтед» Оливера Макбарни (2:0).

Замыкает список прыжок в самый угол ворот голкипера «Брайтона» Мэтью Райана, не позволивший отличиться нападающему «Арсенала» Габриэлу Мартинелли (2:1).

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Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.