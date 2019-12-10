«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходила 8 декабря в Москве на «Открытие Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Ростов» вышел вперёд на 22-й минуте – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение четырёх минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».