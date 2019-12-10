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Минюст США: Путин в возможной беседе с Медведевым признал подкуп президента ФИФА

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Минюст США: Путин в возможной беседе с Медведевым
Минюст США: Путин в возможной беседе с Медведевым признал подкуп президента ФИФА
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Министерство юстиции США вчера, 9 декабря, опубликовало отчёт о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также был затронут вопрос о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года.

«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчёт, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром страны Владимиром Путиным. Согласно отчёту, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», — приводит выдержку из отчёта Sky Sports.

Пост президента ФИФА в 2011 году занимал Йозеф Блаттер.

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