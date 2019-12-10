Минюст США: Путин в возможной беседе с Медведевым признал подкуп президента ФИФА

Министерство юстиции США вчера, 9 декабря, опубликовало отчёт о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также был затронут вопрос о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года.
«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчёт, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром страны Владимиром Путиным. Согласно отчёту, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», — приводит выдержку из отчёта Sky Sports.
Пост президента ФИФА в 2011 году занимал Йозеф Блаттер.
- 10 декабря 2019
-
16:17
- 27 ноября 2019
-
20:40
- 30 октября 2019
-
19:30
-
12:59
-
09:39
- 14 октября 2019
-
15:37
- 2 октября 2019
-
23:10
- 22 сентября 2019
-
13:08
- 16 сентября 2019
-
17:19
- 3 сентября 2019
-
11:56
- 23 августа 2019
-
11:24
- 22 августа 2019
-
10:44
- 7 августа 2019
-
10:53
- 30 июля 2019
-
23:21
- 24 июля 2019
-
17:27
- 11 июля 2019
-
22:16
-
09:15Смолов: паненка — больная тема Эксклюзив
- 9 июля 2019
-
14:48
- 7 июля 2019
-
15:10
- 1 июля 2019
-
22:04
-
16:02
-
15:49
-
15:41
-
15:33
- 27 июня 2019
-
10:26
- 25 июня 2019
-
05:18
- 22 июня 2019
-
19:04
- 21 июня 2019
-
18:08
- 19 июня 2019
-
10:21
- 18 июня 2019
-
17:55
- 16 июня 2019
-
19:35
- 15 июня 2019
-
14:20
-
12:48
-
03:04
- 14 июня 2019
-
17:07