Каррагер: «МЮ» показал выдающийся уровень в матче с «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился впечатлениями о победе «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).
«Это были лучшие 30 минут, сыгранные против «Манчестер Сити» за последние три года, за исключением, возможно, первого сезона Гвардиолы в клубе. Это был очень качественный футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед», и я считаю, что «Сити» даже в своей лучшей форме не справился бы. Они очень плохо прессинговали.
Темп и движение, которые показывали игроки «МЮ», были за гранью возможностей. И всё происходило так быстро, что «Манчестер Сити» не смог вернуться в игру. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» показал невероятную игру в этом мачте и полностью заслужил победу», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
- 10 декабря 2019
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