«Фратрия» выступила с заявлением после проведения акции «Фанат — не преступник»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением после проведения акции «Фанат — не преступник».

«В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой ещё никогда не было в истории отечественного фанатизма. В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре и Сочи болельщики клубов РПЛ массово уходили с трибун в ходе первого тайма. Десятки тысяч людей не остались досматривать игры, на которые они купили билеты и на которые они ехали тысячи километров от дома.



Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры со словами поддержки. Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто проявил солидарность и присоединился к акции.

Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел, и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе с болельщиками.



Во время чемпионата мира—2018 многие из наших сограждан сами попробовали себя в роли болельщиков. Люди массово гуляли по улицам, выпивали, шумели, пели песни и перекрывали общественные пространства, как, например, Никольскую улицу в Москве. Вот было бы удивление у людей, если бы всё пошло по классическому сценарию и всех массово разогнал бы ОМОН.



Мы все против FAN ID, и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто всё это затевает?» — говорится в заявлении «Фратрии».