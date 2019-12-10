«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Ред Булл Зальцбург» и «Ливерпулем». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Его ассистентами будут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Кевин Блом.

«Ливерпуль» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы E. «Ред Булл Зальцбург» (7) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Наполи» и «Генк».

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов