«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Ред Булл Зальцбург» и «Ливерпулем». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Его ассистентами будут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Кевин Блом.
«Ливерпуль» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы E. «Ред Булл Зальцбург» (7) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Наполи» и «Генк».
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
- 10 декабря 2019
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