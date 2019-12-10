Президент «Фламенго»: у нас есть деньги, чтобы выкупить Габриэла, выбор за ним

Президент «Фламенго» Родольфо Ланджин заявил, что они могут позволить себе выкупить арендованного у «Интера» нападающего Габриэла.
«Контракт Габриэля заканчивается после Клубного чемпионата мира. Он попросил время для того, чтобы оценить варианты для продолжения. Он уточнил, что любит болельщиков «Фламенго» и клуб. Теперь всё зависит от него. У нашего клуба есть деньги, чтобы выкупить его у «Интера». Должно быть, он захочет остаться. Габриэл — профессионал, который может оценить предложения, которые получит», — приводит слова Ланджина сайт журналиста альфредо Педуллы.
Габриэл принял участие в 29 матчах высшей лиги Бразилии в этом сезоне, забив 25 голов и отдав 8 результативных передач. В составе «Фламенго» нападающий досрочно завоевал титул чемпиона Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
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