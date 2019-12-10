У Милинкович-Савича украли часы на общую сумму € 100 тыс.
Вилла сербского полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинкович-Савича в Формелло была обворована, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, воры проникли в дом футболиста во время матча чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» — 3:1. Злоумышленники унесли с собой пять часов (4 Rolex и один Hublot) и небольшую сумму. Общий ущерб составил около € 100 тыс.
Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника
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