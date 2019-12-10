Боярский назвал «Зенит» лицом России в еврокубках

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Бенфикой».

«У «Зенита» хорошие шансы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы сегодня победят. Невыход в плей-офф будет для сине-бело-голубых неудачей, но не более того.



Не согласен с тем, что «Зенит» тащит нашу страну в еврокубках. Есть ещё «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», которые вызывают уважение и симпатию. Я за них с удовольствием болею в еврокубках. Но мне очень приятно осознавать, что пока равных команд «Зениту» в нашем чемпионате нет. Конечно, это не навсегда. Все команды живые, как организм, и бывают у них светлые полосы. Но «Зенит» в полном порядке. Мне очень нравится Семак и команда, которая сейчас сложилась и которая после Нового года преобразится: Кокорин появится на поле. Он должен доказать своими амбициями свою состоятельность на поле. Это будет серьёзный и интересный эпизод в жизни команды.



«Зенит» — лицо России в еврокубках, результаты говорят сами за себя. То, что в сборной играет много игроков из «Зенита», лишь придаёт им ещё больше сил», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.