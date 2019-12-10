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Азмун: могу погрустить, когда скучаю по Ирану

Азмун: могу погрустить, когда скучаю по Ирану
Футбол / РПЛ 0

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» рассказал, что может вызвать у него грусть.

«Бываю расстроенным и мрачным. Например, когда скучаю по Ирану, какое-то время могу погрустить. Но если у меня плохое настроение, стараюсь людям его не показывать. Нужно относиться ко всем с уважением, оставаться улыбчивым и добродушным», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит» состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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