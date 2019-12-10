Радченко: возможно, после ЛЧ у Дзюбы будут предложения от других клубов

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Удивлюсь, если «Зенит» не сможет выйти в плей-офф. В последних матчах команда действует стабильно. Игроки находятся в хорошей форме. Если сравнивать прошлый очный матч этих команд, то «Бенфика» изменилась. Сейчас команда выглядит более уверенно, это показал последний матч с «РБ Лейпциг». Игра будет непростой. Мы все понимаем, что португальцам нужна победа с крупным счётом.



Задача — выход из группы в плей-офф, но если «Зенит» будет продолжать играть в еврокубках, хоть и в другом турнире, это тоже неплохо. Мы все хотим увидеть «Зенит» в следующем раунде Лиги чемпионов, а как будет на самом деле — посмотрим.



Для Дзюбы сегодня важный матч. Мы знаем, что он неплохо играет в Лиге чемпионов в этом году. Возможно, после удачного выступления в Лиге чемпионов будут какие-то предложения от других клубов. Это важно не только для Дзюбы, но и для всех игроков «Зенита».



Потеря Ракицкого — большая проблема. Мы знаем, что связка Ракицкого и Ивановича — очень сыгранная пара в центре обороны. Посмотрим, как выстроит игру «Зенит». Может, сыграет в три защитника», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.