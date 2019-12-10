Радченко: возможно, после ЛЧ у Дзюбы будут предложения от других клубов

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Удивлюсь, если «Зенит» не сможет выйти в плей-офф. В последних матчах команда действует стабильно. Игроки находятся в хорошей форме. Если сравнивать прошлый очный матч этих команд, то «Бенфика» изменилась. Сейчас команда выглядит более уверенно, это показал последний матч с «РБ Лейпциг». Игра будет непростой. Мы все понимаем, что португальцам нужна победа с крупным счётом.
Задача — выход из группы в плей-офф, но если «Зенит» будет продолжать играть в еврокубках, хоть и в другом турнире, это тоже неплохо. Мы все хотим увидеть «Зенит» в следующем раунде Лиги чемпионов, а как будет на самом деле — посмотрим.
Для Дзюбы сегодня важный матч. Мы знаем, что он неплохо играет в Лиге чемпионов в этом году. Возможно, после удачного выступления в Лиге чемпионов будут какие-то предложения от других клубов. Это важно не только для Дзюбы, но и для всех игроков «Зенита».
Потеря Ракицкого — большая проблема. Мы знаем, что связка Ракицкого и Ивановича — очень сыгранная пара в центре обороны. Посмотрим, как выстроит игру «Зенит». Может, сыграет в три защитника», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 10 декабря 2019
-
18:39
-
18:27
-
18:15
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:53
-
17:41
-
17:39
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:25
-
16:17
-
16:03
-
15:38
-
15:23
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:58
-
14:31
-
14:21
-
13:49
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:48
-
12:43
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:42
-
11:38