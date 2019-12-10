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Самолёт с фанатами «Аталанты» не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве

Самолёт с фанатами «Аталанты» не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве
Футбол / Лига чемпионов 0

Самолёт с болельщиками итальянской «Аталанты», журналистами, представителями УЕФА и спонсором клуба не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сменить пункт назначения пришлось из-за неблагоприятных погодных условий. Пилот принял решение посадить самолёт, несмотря на туман, так как на борту заканчивалось топливо. Самолёт направлялся из Варшавы в Харьков, где состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Таким образом, пассажирам придётся добираться до Харькова поездом (пять часов) или автобусом (семь часов).

Матч «Шахтёр» — «Аталанта» состоится завтра, 11 декабря. Встреча состоится на стадионе «Металлист». Начало матча — в 20:55 мск.

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