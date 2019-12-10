Тухель: Мбаппе должен принимать замены и проявлять уважение к игрокам «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» прокомментировал поведение нападающего парижан Килиана Мбаппе в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1).



Напомним, на 90-й минуте встречи 20-летнего француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг. Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него. Килиан направил взгляд в сторону скамейки и не обращал внимания на наставника.



«Быть тренером Мбаппе несложно, но у него уникальный менталитет. То, что он всегда хочет побеждать, — это нормально. Но он должен принимать замены и проявлять уважение к другим игрокам, таким как Шупо-Мотинг», — приводит слова Техуля Get French Football News.

Мбаппе остался недоволен заменой на 90-й минуте