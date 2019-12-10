Сенников: Сычёв – знаковый игрок. «Локомотиву» стоит предложить ему роль в клубе

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об экс-форварде «железнодорожников» Дмитрии Сычёве, который объявил о завершении карьеры.
«Сычёв – знаковый, эпохальный игрок. Дмитрий провёл хорошие годы в «Локомотиве», был всплеск в начале его карьеры, но в конце, мне бы хотелось, чтобы он ушёл на более высокой ноте. Наверное, не сложилось из-за разных неудачных переходов.
Лучший отрезок Сычёва в карьере — 2002 год, когда он заиграл в «Спартаке», попал в сборную на чемпионат мира, и где-то до 2008 года. Это был пик его формы.
Считаю, что «Локомотиву» стоит предложить ему роль в клубе. Сычёв много лет провёл в команде. Если будет что-то интересное, сам Дмитрий этого захочет, то можно будет обсудить с президентом клуба», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 10 декабря 2019
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