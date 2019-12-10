Кучук покинул пост наставника клуба Первой лиги Украины

Белорусский специалист Леонид Кучук ушёл с поста главного тренера львовского «Руха», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт наставника был досрочно прекращён по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Кучука за работу и пожелал успехов в дальнейшем.

60-летний Кучук возглавил «Рух» в феврале 2019 года. Под его руководством клуб принял участие в 32 официальных матчах, в которых одержал 18 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В настоящий момент львовский клуб является лидером турнирной таблицы Первой лиги Украины.

Напомним, что ранее Кучук тренировал российские клубы «Кубань», «Локомотив» и «Ростов». Под его руководством «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.