Кучук покинул пост наставника клуба Первой лиги Украины
Белорусский специалист Леонид Кучук ушёл с поста главного тренера львовского «Руха», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт наставника был досрочно прекращён по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Кучука за работу и пожелал успехов в дальнейшем.
60-летний Кучук возглавил «Рух» в феврале 2019 года. Под его руководством клуб принял участие в 32 официальных матчах, в которых одержал 18 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В настоящий момент львовский клуб является лидером турнирной таблицы Первой лиги Украины.
Напомним, что ранее Кучук тренировал российские клубы «Кубань», «Локомотив» и «Ростов». Под его руководством «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.
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