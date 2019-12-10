Актёр Баринов: великим футболистом был Яшин, а Сычёв — выдающийся

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением об экс-форварде «железнодорожников» Дмитрии Сычёве, который объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Грустно, что заканчивается карьера. Дмитрий был достаточно ярким игроком, у него была яркая карьера. Ему очень многим обязан и «Локомотив», и «Спартак», и сборная. Даже наше попадание на Европу, где мы получили бронзовые медали, — в этом есть заслуга Сычёва. Если бы не его плечо, мы бы и не вышли туда. У него были разные периоды карьеры: падения и взлёты. Этот человек пришёл в футбол с любовью к этой игре. Дмитрий достойно провёл свою карьеру. Может быть финал этой карьеры мог быть ярче, был у него период засухи, он ведь нападающий, ему важно забивать.



Можно ли назвать Сычёва великим футболистом? Великий был Яшин. Сычёв был выдающимся футболистом. Было время, когда они играли с Лоськовым, у них было потрясающее понимание друг друга. Игра тогда была эффектной.



«Локомотив» своих не бросает. Когда может — всё делает. В этом большая заслуга Сёмина и Филатова. Сейчас руководство сменилось. Тут надо понять, чем бы хотел и чем сможет заниматься Дима. Любой клуб не должен бросать своих футболистов. Сейчас без работы Маминов, никак клуб не может предоставить достойную работу, а ведь это очень интересная личность в футболе. Как тренер он интересен, вот он тренирует детей, добивается успехов, но этот человек достоин большего. Кем будет Сычёв — будет ли он тренером, будет ли учиться, — я не знаю. Не так близко с ним знаком, чтобы знать его планы на будущее. Я не так глубоко погружён в эту ситуацию.

Давно не общался с Димой по поводу его карьеры. Не знаю, почему он уходит. У него такой возраст, когда надо подумывать о завершении. Только уникальные футболисты играют там до 40 и больше, да и то в основном вратари. Благодарен тому что Сычёв был в футболе, он меня заставил почувствовать и радость, и разочарование. Эмоции я получил от него разные, во всяком случае те эмоции, которые хотел бы получать от футбола. Желаю Диме успеха, чтобы жизнь его обрела определённый смысл — в футболе это будет или в бизнесе, где бы то ни было. У этого человека есть характер, есть индивидуальность, которая может проявиться на любом поприще», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.