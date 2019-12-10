Крыховяк: каждый в «Локо» должен индивидуально выложиться в матче с «Атлетико»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоится завтра, 11 декабря.
«Мы хотим играть на сто процентов — настолько, насколько можем. В этом году были и хорошие матчи, и плохие, но на сегодняшний день самая важная игра будет завтра. Будет сложно, но надо, чтобы каждый индивидуально выложился. Необходимо хорошо играть в обороне. Мы можем это сделать.
Мы не играли в хороший футбол в Туле, но завтра мы будем готовы. Все игроки работали, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов. И мы будем на сто процентов готовы к матчу, мы хотим взять три очка», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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