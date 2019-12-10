Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.

«Мы будем играть на чемпионате Европы, а чемпионат мира ещё далеко. Российский футбол нигде не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном плане», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в представленных данных были обнаружены махинации.

ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019