Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
«Мы будем играть на чемпионате Европы, а чемпионат мира ещё далеко. Российский футбол нигде не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном плане», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в представленных данных были обнаружены махинации.
- 10 декабря 2019
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