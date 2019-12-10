Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.

«Мы будем играть на чемпионате Европы, а чемпионат мира ещё далеко. Российский футбол нигде не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном плане», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.



20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в представленных данных были обнаружены махинации.