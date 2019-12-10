Сёмин: хочу видеть Сычёва в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» прокомментировал решение бывшего нападающего «железнодорожников» Дмитрия Сычёва завершить профессиональную карьеру.
«Хочу ли я видеть Сычёва в «Локомотиве» в любой роли? Да, хочу. Но это вопрос к руководителям клуба. Сычёв — часть «Локомотива», и очень успешная. Игрок, который приносил золотые медали клубу, и очень важная фигура. Наверное, не только для «Локомотива», но и вообще для российского футбола», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сычёв выступал в составе «Локомотива» с 2004 по 2015 год, а также с 2017-го по 2018-й. В составе московского клуба Сычёв становился победителем чемпионата России в 2004 году.
- 10 декабря 2019
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