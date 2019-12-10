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Сёмин: не каждому удаётся сыграть с «Атлетико», этот матч — уже мотивация

Сёмин: не каждому удаётся сыграть с «Атлетико», этот матч — уже мотивация
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин призвал болельщиков поддержать московскую команду в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Не каждому удаётся сыграть с «Атлетико». Матч с топ-клубом — это уже мотивация. Футболистов нужно поддержать. Бывают ситуации, когда много травмированных и не всё идёт гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Локомотив» набрал 3 очка в 5 матчах и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте.

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