Сёмин: не каждому удаётся сыграть с «Атлетико», этот матч — уже мотивация

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин призвал болельщиков поддержать московскую команду в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Не каждому удаётся сыграть с «Атлетико». Матч с топ-клубом — это уже мотивация. Футболистов нужно поддержать. Бывают ситуации, когда много травмированных и не всё идёт гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Локомотив» набрал 3 очка в 5 матчах и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте.
- 10 декабря 2019
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